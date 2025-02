Una vita volando sotto rete. Zorzi si racconta in scena

Un nuovo appuntamento al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: stasera, alle ore 20.45, va in scena un mito vivente della pallavolo, Andrea Zorzi detto "Zorro", due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco. Sarà lui il protagonista de "La leggenda del pallavolista volante", spettacolo scritto con Nicola Zavagli, che vede il campione in scena con Beatrice Visibelli; una produzione Teatri d’Imbarco.

Andrea Zorzi mette in scena la sua vita: come sul campo così nella vita, nel pieno rispetto delle regole del gioco, una sconfitta non è la morte civile e una vittoria non legittima il vincitore alla sopraffazione. Certo, spesso le sconfitte si portano dietro anche crisi personali e sociali, ma un vero sportivo non perde mai la voglia di lottare.

Attorno a lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano.

Con questo spettacolo la Compagnia Teatri d’Imbarco conferma il suo impegno sul fronte del teatro popolare di ricerca: un teatro che, grazie a un’indagine drammaturgica sempre in divenire e a un dialogo sempre aperto con il suo pubblico, sia capace di coniugare memoria storica e poesia, riflessione civile ed emozione, pensiero e gioco scenico.

In questo caso, il teatro porta in scena lo sport e lo sport porta in scena la vita, con un crescendo di momenti a tratti ironici ed esilaranti, a tratti malinconici o persino drammatici.

Attraverso la biografia di un campione come Andrea Zorzi, che ha segnato la nostra storia sportiva, riscopriamo con leggerezza la filosofia e il potenziale umano dello sport, al di là degli imperativi tecnici, economici e mediatici, con l’idea che nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si possa arrivare da nessuna parte.

Teatri d’Imbarco nasce nel 2002 a Firenze e cura una stagione teatrale che affianca ospitalità e produzioni proprie, oltre a offrire residenze artistiche e corsi di teatro presso il Teatro delle Spiagge.