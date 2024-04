Una visita alla riserva naturale

TERRANUOVA

È un appuntamento classico con l’arrivo della bella stagione. Anche per questo 2024 l’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini organizza domenica 7 aprile dalle 9 con il partneriato dei comuni di Montevarchi e Laterina Pergine, una visita guidata alla riserva naturale della Valle dell’Inferno e dell’oasi bandella a cui farà anche da cornice un’escursione dalla durata di circa tre ore. Una delle promotrici di questo evento è l’assessore alla cultura Caterina Barbuti (nella foto): "Sarà l’occasione per rivivere l’oasi a seguito dei recenti interventi di riqualificazione, resi possibili grazie ad un finanziamento regionale – ha detto – invitiamo le famiglie, gli amanti della natura e tutti coloro che vogliono vivere una piacevole domenica mattina a prendere parte a questo momento di condivisione".

Alcuni lavori sono stati portati a compimento, vedi la ristrutturazione della pagoda didattica con la sostituzione della trave portante e della copertura oltre alla risistemazione dei tavoli e delle panche dell’area di sosta. Non solo, all’interno del centro visite sono stati anche riqualificati i locali, i bagni e tutti gli arredi. In questo 2024 arriveranno poi ulteriori fondi per altri interventi di manutenzione. La partecipazione è gratuita e per tutti coloro che volessero partecipare il ritrovo è per le 9 di domenica prossima al centro visite in località Monticello. L’evento è stato organizzato con la collaborazione di Cai Valdarno, Wwf Arezzo, Coop. Granatha e Asd Primavera.

M.B.