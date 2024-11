"Una tonnellata di soldi" sul palcoscenico del Moderno di Tegoleto

Nell’ambito del XXV Concorso di Teatro Amatoriale, l’Associazione Autobahn Teatro di Arezzo oggi alle 16, porterà in scena al Teatro Moderno di Tegoleto "Una tonnellata di soldi" di Will Evans e Arthur Valentine per la regia di Marco Cucciniello. Lo spettacolo è ambientato nella campagna londinese, una primavera di fine anni ’20, quelli esattamente di cento anni fa. Aubrey e Louise vivono nella loro tenuta al di sopra delle loro possibilità economiche, sommersi dai debiti ed inseguiti dai creditori. Improvvisamente la notizia di una ricca eredità oltreoceano sembra risolvere i loro problemi. Ma occorre tenere segreta la cosa per non farsi soffiare il malloppo. E da qui si innesca un tornado di equivoci, situazioni esilaranti e scambi di persone, scaturiti dalle geniali intuizioni della frizzante Louise aiutata da inopportuni interventi di una zia a carico. Ad aggiungere brio all’interno della vita incontriamo un avido maggiordomo, una cameriera innamorata con la testa tra le nuvole, uno stralunato avvocato ed una incontenibile amica della padrona di casa. La commedia è ricca del più sano humor inglese, il primo, unico ed originale, nato proprio con queste prime pièce del secolo scorso, definite farse, ma che non risultano mai datate o lontane dalla mente degli spettatori. Marco Cucciniello si diploma in recitazione teatrale presso la Libera Accademia del Teatro di Arezzo, si sposta poi a Firenze per partecipare a stage intensivi condotti da Amerigo Fontani e Franco Mescolini. Matura una formazione anche nel campo della danza e dei musical, fa infatti parte prima di Areté Danza di Sadia Salvatori e poi di Arteinscena di Simona Marchini e Franco Miseria presso il Teatro Politeama di Prato in collaborazione con Berstein School of Musical Theatre di Bologna diretta da Shawna Farrell. Con quest’ultimi partecipa al Todi Arte Festival nel 2003 in veste sia di attore che di ballerino. Per info e prenotazioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, 328/362253