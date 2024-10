Una scrittrice a Cortona. Il libro di Carla Romanelli

Dopo il successo delle prime due giornate, prosegue oggi a Cortona l’evento culturale: "Lo Scrittore, il Libro e il Lettore", promosso dalla Fuis. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si tiene alla Sala Pancrazi del Complesso Sant’Agostino e propone giorni di incontri, presentazioni e anteprime dedicate al mondo della letteratura e dell’editoria. Ieri protagonista alle 18 è stata Carla Romanelli Crowther con il suo ultimo lavoro, "Il Vento Seduttore", un’opera intrigante e coinvolgente edito da Bertoni. Carla Romanelli Crowther è di Arezzo, cresciuta in una famiglia di artisti e poeti: le è stato naturale vivere nel mondo dell’arte, della musica e del teatro. Ha perfezionato gli studi teatrali all’Actor’s Studio di Los Angeles dove ha vissuto con il marito John, figlio di Bosley Crowther, il mitico critico del New York Times che esaltò il neorealismo italiano negli Usa e nel mondo intero. Ha tradotto e prodotto diverse opere teatrali inedite per il Festival di Spoleto, in stretta collaborazione con il Maestro Gian Carlo Menotti. Si è occupata di Relazioni Internazionali per istituzioni e personalità del mondo della Scienza, dell’Arte e della Cultura, come la Fondazione Aspen Institute Italia, presieduta da Francesco Cossiga; il Sincrotrone di Trieste ed il Crs4 Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori di Cagliari presieduti dal Premio Nobel Carlo Rubbia; la Fondazione Sharing Knowledge dello scienziato del Cern Prof. Robert Klapisch; la Camera dei Deputati per il sostegno alla Causa Tibetana del Dalai Lama. L’evento è promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori Fuis, la principale organizzazione degli scrittori in Italia, in collaborazione con Federintermedia, l’Associazione Europa Comunica Cultura e Bertoni Editore, è il primo festival letterario a marchio Fuis che pone al centro della scena lo scrittore, come motore della creazione e della comunicazione culturale. Il Festival prevede un ricco programma di incontri: presentazioni di libri, laboratori, seminari e tavole rotonde dedicate a temi cruciali come la lettura, il libro come volano culturale e turistico, il fare impresa culturale e la creazione di una rete editoriale nelle province italiane. La manifestazione si concluderà in grande stile oggi, con uno spazio dedicato alla poesia, a cura di Furio Durando, che introdurrà al pubblico alcuni illustri poeti contemporanei.