Una pista per l’atletica. Nasce allo stadio Tiezzi

Cortona tornerà ad avere un impianto dove praticare atletica. Il Comune ha ottenuto un cospicuo finanziamento regionale per ridare nuova vita all’impianto esistente all’interno dello stadio Santi Tiezzi. 400 mila euro il costo complessivo dell’intervento. 324 mila euro sono frutto del bando regionale vinto dal comune per "il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive". 76 mila euro sono invece in carico all’amministrazione comunale che, con un provvedimento dirigenziale, ha appena approvato l’accensione di un mutuo per dare seguito ai lavori a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico dei lavori relativi alle opere. L’impianto sportivo, come detto, si trova a Camucia, all’interno dello stadio Santi Tiezzi, in località Maestà del Sasso. "Il progetto – si legge nella documentazione tecnica redatta dai tecnici del Comune - nasce dall’esigenza dell’amministrazione di eseguire interventi sia per il miglioramento della sicurezza, sia per la riqualificazione energetica dell’intero impianto sportivo". La pista outdoor fa parte dello stesso compendio e risale ai primi anni ’70. È costituita da un anello lungo circa 400 metri il cui fondo, attualmente, ha un manto bituminoso che si sviluppa attorno al campo da calcio. Grazie al finanziamento appena ottenuto sarà possibile ripristinarne la sua funzionalità, con materiali idonei proprio per svolgere attività sportive di atletica. Si tratta, per altro, dell’unico impianto, nel comune di Cortona dove attualmente insiste una pista di atletica e dove è possibile praticare questo tipo di attività. I lavori prevedono anche alcune migliorie in più. Saranno sistemate le gradinate che si trovano sul lato destro della tribuna dello stadio a valle del percorso d’ingresso che sono fornite di corrimano di sicurezza e i gradoni esistenti che non sono di altezza adeguata alla loro fruizione da parte degli utenti. A questo si aggiungono varie opere a completamento per l’adeguamento della normativa antincendio oltre ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Lavori di cui beneficeranno anche gli attuali fruitori del complesso sportivo, ovvero la società di calcio Cortona Camucia che ne è gestore.