Una nuova palestra per la città. C’è anche il via libera al progetto

di Marco Corsi

Il Comune di San Giovanni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale. Lo scorso mese di gennaio il consiglio comunale aveva dato il via libera al piano triennale delle opere pubbliche che prevede, al suo interno, la costruzione di un nuovo complesso sportivo nella zona nord della città.

L’ente ha ricevuto dalla Società Palagalli, già proprietaria dell’omonimo palazzetto, una proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione della palestra sportiva e la proposta è ad ad oggi in fase istruttoria. Prevede una compartecipazione pubblica all’investimento. Il progetto si compone di due lotti funzionali e è intenzione dell’amministrazione partecipare al bando regionale con il primo lotto di intervento. L’area individuata per la realizzazione del nuovo impianto è quella adiacente alla struttura esistente, in parte di proprietà della Palagalli srl ed in parte del Comune di San Giovanni.

E’ stato elaborato uno specifico progetto preliminare che ha consentito lo studio di fattibilità.

Il piano è inserito in un contesto urbano più ampio, integrandolo all’adiacente polo industriale di Sant’Andrea attraverso la creazione dei nuovi collegamenti pedonali e carrabili. Il complesso sportivo avrà una capienza inferiore a 200 spettatori ed avrà una superficie coperta di circa 1500 m2 ed una volumetria complessiva di 16.050 m³, di cui 13.320 m³ destinati al campo di gioco ed alla tribuna e 2730 m³ destinati a spogliatoi e locali accessori.

Ci sarà poi un punto di ristoro e di accoglienza all’interno della "Casina di Prospero", che prende il nome di uno dei padri della pallacanestro sangiovannese. Il nuovo impianto sportivo polivalente sarà costituito da una struttura prefabbricata di 30,00 x 50,00 m al cui interno verranno ricavati i campi da gioco per le varie attività sportive (con spazi omologati per calcio a 5, pattinaggio, basket e pallavolo), quelli per atleti (spogliatoi), attività complementari e generali (sedi sociali, uffici).

La nuova struttura prevede il posizionamento sulla copertura di un impianto fotovoltaico di notevole dimensione, grazie al quale saranno abbattuti i costi di gestione. Si procederà poi alle sistemazioni ambientali degli spazi esterni, compresa la realizzazione di un nuovo accesso pedonale e carrabile, ad uso esclusivo dei mezzi di soccorso, direttamente dall’area di Sant’Andrea.