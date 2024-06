Una nuova dirigenza per il centro per l’età evolutiva Futurabile

Arezzo, 18 giugno 2024 – Una nuova dirigenza per Futurabile. Il centro per l’età evolutiva dell’Istituto di Agazzi ha conosciuto una fase di riorganizzazione della propria equipe multidisciplinare che ha trovato il fulcro nell’individuazione delle nuove responsabili dei diversi ambiti clinici con la finalità di ottimizzare e sviluppare le attività abilitative e riabilitative nella fascia 0-18 anni.

Futurabile continuerà a essere diretto dalla dottoressa Chiara di Rocco (neuropsichiatra infantile), poi la responsabile clinica delle attività in convenzione sarà la dottoressa Francesca Allegria (psicologa e psicoterapeuta), la responsabile clinica delle attività private, del centro didattico “La penna magica” e degli accreditamenti per i Disturbi dell’Apprendimento sarà la dottoressa Paola Fornaini (neuropsicologa) e la coordinatrice dei trattamenti psicoeducativi sarà la dottoressa Marilena Pinto (psicologa).

La dottoressa Irene Crociani (logopedista) e la dottoressa Francesca Muggiano (neuropsicomotricista) coadiuveranno invece le attività cliniche dell’ambulatorio come coordinatrice e vicecoordinatrice. Questa nuova organizzazione avrà il compito di ottimizzare le fasi di valutazione, diagnosi e trattamento dei disturbi del neurosviluppo che comprendono Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della Coordinazione Motoria, Disturbi dello Spettro Autistico e Disturbi del Comportamento.

In quest’ottica, Futurabile è oggi un punto di riferimento per i trattamenti logopedici, neuropsicomotori e psicoeducativi nell’età evolutiva, inoltre è accreditato dalla Regione Toscana per il rilascio di certificazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. L’equipe impegnata nelle diverse sedi tra Arezzo, Camucia e Poppi collabora nella presa in carico del minore per perseguire i massimi livelli di autonomia, indipendenza e inclusione attraverso la piena espressione delle capacità e competenze individuali, con un approccio personalizzato in regime privato o convenzionato.