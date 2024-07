Una notte tra gusto e arte. L’Aperitivo d’Estate oggi accende la Fortezza

di Gaia Papi

AREZZO

E’ il giorno dell’Aperitivo d’Estate in Fortezza. Dopo il rinvio per maltempo, oggi alle 18 i cancelli della Fortezza si apriranno sulla quinta tappa della dodicesima edizione di Toscana Arcobaleno d’Estate, kermesse che celebra l’inizio della bella stagione con un tour di eventi che ha coinvolto l’intera regione e che ha scelto per la serata conclusiva proprio Arezzo. La città offrirà un tripudio di offerte gastronomiche presentate dai migliori ristoratori, pasticceri e bartender aretini. Il taglio del nastro, in programma alle 19.30 nel prato della Fortezza, inaugurerà ufficialmente il grande evento estivo promosso da La Nazione insieme a Regione Toscana, organizzato da Confcommercio con il patrocinio di Comune, Camera di Commercio, e la collaborazione tecnica della Fondazione Guido d’Arezzo. In Fortezza si potranno gustare dai piatti tradizionali come focacce calde con mortadella o prosciutto crudo, casarecce con ragù di polpo, tartare di Fassona e roastbeef, poi il maiale brado sfilacciato, a opzioni esotiche come il currymadras vegetariano e il temaki di salmone, l’ormai classico "pulled pork burger", fino alle specialità senza glutine per celiaci. Un menù pensato per esaltare i sapori della tradizione toscana, e non solo, in una cornice di convivialità e bellezza. Le prelibatezze che si potranno degustare passeggiando fra gli stand, faranno così comporre un "menù arcobaleno" della tradizione. I costi: dai 2,50 euro per alcuni tipi di dolci come il gattò o la torta della nonna, ai 7 euro per primi piatti e secondi. Cocktail, vini e bollicine del territorio, birra artigianale agricola completeranno l’offerta, creando un connubio perfetto per una serata sotto le stelle. Un menù davvero variegato che permette di gustare sotto le stelle i piatti forti della ristorazione aretina. Per l’occasione la Fortezza aprirà straordinariamente i suoi locali per le visite guidate a cura delle guide turistiche di Confcommercio. Le visite, prenotabili in tre fasce orarie (19, 20 e 21), si concluderanno alle 23. Per partecipare è necessario contattare Confguide Arezzo (Rita 3315025517). Tutti i partecipanti riceveranno un coupon omaggio per visitare la Casa Museo Ivan Bruschi, un gioiello situato tra la Pieve e Corso Italia. Ad animare la serata anche la musica dal vivo, con una band di oltre 10 elementi sul palco, tra cui la voce di Deb Jones, Alberto Mannatrizio al sax, quattro ballerini, due dj, un percussionista e un chitarrista. Un’esibizione da non perdere, arricchita da una splendida coreografia.