Una mattinata di confronto tra Inps e ordini professionali di Arezzo

Arezzo, 28 febbraio 2024 – Una mattinata di confronto tra Inps e ordini professionali. L’Hotel Etrusco ha ospitato un incontro informativo promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Arezzo e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo, con un’occasione di approfondimento su tematiche operative e procedurali di stretta attualità collegate alle attività dello stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L’iniziativa, inserita tra le attività di formazione continua, ha registrato un significativo interesse con più di duecentocinquanta presenze tra liberi professionisti, dipendenti e collaboratori degli studi professionali che hanno così vissuto un momento di aggiornamento utile a mantenere elevata la qualità dei diversi servizi rivolti a imprese e lavoratori.

L’incontro, introdotto da Marco Polci (presidente provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro) e da Lara Vannini (delegata all’Area Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), è poi proseguito con gli interventi delle relatrici dell’Inps di Arezzo: Vittoria Ferrara (direttrice provinciale), Giuseppa Lo Mascolo (responsabile dell’agenzia flussi contributivi), Luciana Cardone (responsabile del presidio qualità dei flussi informativi e vigilanza documentale) e Nicoletta Caprara (responsabile della gestione del credito).

Gli interventi hanno illustrato tematiche diversificate relative alla quotidiana attività degli uffici dello stesso Inps e agli strumenti a disposizione dei professionisti e dei contribuenti. Gli ambiti trattati sono stati i canali di comunicazione tra Inps e intermediari, la trasmissione dei flussi di variazione delle denunce mensili Uniemens per l’aggiornamento e sistemazione dell’estratto conto dei lavoratori, con particolare attenzione all’accredito della contribuzione relativa al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato e per gli altri eventi di cassa integrazione.

Sono state, poi, illustrate le novità sull’utilizzo della piattaforma Omnia Is per la corretta istruttoria delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e analizzate le ipotesi di regolarizzazione spontanea della contribuzione da parte delle aziende nei casi di omessa dichiarazione.

Questo percorso è stato finalizzato a semplificare i rapporti con l’ente previdenziale e a rafforzare lo spirito di collaborazione, al fine di migliorare il servizio a favore delle aziende e dei loro lavoratori.