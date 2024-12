Una manovra da oltre 50 milioni . Scuola, ambiente e grandi opere. Il piano di investimenti del Comune

Una manovra finanziaria da 57 milioni di euro, caratterizzata da un incremento delle entrate tributarie e risorse a disposizione di scuola, ambiente e grandi opere. Il Consiglio comunale di Montevarchi ha approvato di recente il bilancio di previsione e un aspetto fondamentale del provvedimento riguarda l’aumento della raccolta tributaria grazie anche ai risultati significativi ottenuti nell’opera di contrasto alla morosità e all’evasione fiscale. Per il 2025 si prevede un gettito complessivo derivante dall’intero pacchetto di imposte locali di 16 milioni e 660 mila euro, ha ricordato la vicesindaco e assessore con deleghe specifiche Cristina Bucciarelli. Al tempo stesso ha evidenziato come nei prossimi 12 mesi la stima degli introiti recuperati in virtù dell’ampliamento della base imponibile è pari a 100 mila euro in più soltanto per l’Imu e l’addizionale Irpef e questo, ha aggiunto, si deve all’operato certosino dell’Ufficio Tributi. Un’attività di recupero del dovuto e non versato definita "eccellente", basti pensare che da gennaio a dicembre sono stati riportati nelle casse comunali circa 300 mila euro solo per l’Imposta Municipale Unica.

Alla voce entrata spiccano poi i contributi per gli investimenti con l’arrivo programmato di 20 milioni di euro e di questi 13 milioni e 907 mila saranno impiegati per rendere realtà la variante alla Regionale 69 da ponte Leonardo a viale Matteotti, la famosa bretella che dovrebbe finalmente liberare dal traffico il tratto urbano dell’ex Statale. "E’ un bilancio che ci permette di mantenere efficiente la macchina amministrativa - ha affermato l’esponente di Giunta - e invariata la spesa per il welfare per sostenere le fasce deboli della popolazione ovvero i soggetti fragili, minori, famiglie, persone con disabilità e quanti si trovano a rischio di esclusione sociale". Altro capitolo la "cura" degli immobili che ospitano le scuole, dai nidi alle secondarie di primo grado.

"Abbiamo previsto un investimento di 3 milioni di euro per l’efficientamento energetico della media Petrarca nel capoluogo. Una somma che si aggiunge alla spesa in conto capitale di oltre 5 milioni e 440 mila euro del 2024 destinata ad ampliare il polo scolastico di Levanella e a realizzare mense scolastiche nei vari plessi senza dimenticare le manutenzioni straordinarie di vario tipo". L’amministratrice infine ha ribadito come sia costante l’impegno finanziario per l’ambiente e la tutela idraulica del territorio: "Investiremo 1 milione e 355 mila euro per la messa in sicurezza del torrente Caposelvi - ha concluso - e in particolare per rialzare l’argine". L’Ufficio Tecnico inoltre ha conferito ulteriori incarichi per la progettazione di altri interventi necessari per proteggere dal pericolo di alluvioni Montevarchi e le sue frazioni.