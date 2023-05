Arezzo, 3 maggio 2023 – Una lezione di taratura per i maturandi dell’ITIS “Galileo Galilei”. Ad averla tenuta è stata la TESI di Subbiano che ha incontrato gli studenti dell’indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica per contribuire al loro orientamento verso il futuro mondo del lavoro, introducendoli in un settore che combina fisica, matematica e tecnologia.

Questa realtà è stata fondata nel 1995 da Marco Porpora e da Marco Paladini e, forte oggi di quaranta dipendenti, è tra i laboratori di riferimento a livello italiano per la taratura di strumenti di misura utilizzati in svariati settori e per i quali viene certificato un funzionamento preciso e affidabile riferibile ai campioni nazionali e internazionali.

«Tarare uno strumento - ha spiegato Porpora, - significa determinarne le caratteristiche metrologiche per garantire misurazioni accurate». L’attività di TESI è caratterizzata da un costante sviluppo dei servizi per rispondere alle evoluzioni di tecnologia, normative e richieste di diversi comparti, con una particolare sensibilità verso l’assunzione, l’inserimento e la valorizzazione dei giovani nei diversi ruoli aziendali.

L’impegno a supportare la formazione e la crescita di nuovi talenti ha motivato l’incontro con l’ITIS che ha rappresentato un momento di confronto e di scambio di idee utile per l’orientamento dei ragazzi e per introdurli in un settore in cui il territorio aretino è all’avanguardia. Il laboratorio di taratura di Subbiano, infatti, è accreditato per il rilascio di certificati che garantiscono la riferibilità metrologica degli strumenti di misura in termini di accuratezza, precisione e ripetibilità.

La storia di TESI è stata scandita dall’acquisizione di nuove tecnologie e nuovi processi che hanno sostenuto un’estensione continua degli accreditamenti per diverse grandezze fisiche: la prima è stata la frequenza nel 1997, mentre uno dei traguardi più importanti è datato 2006 quando l’azienda è diventata il primo centro italiano per la taratura dei misuratori di velocità e dei rilevatori di infrazioni semaforiche con sistema di misura brevettato.

Questo percorso sta tuttora proseguendo e, nel 2023, è arrivata un’ulteriore estensione dei settori accreditati per il “momento torcente” che autorizza a tarare i torsiometri. La crescita di TESI è testimoniata anche dall’apertura di nuovi laboratori a Brugherio (MB) e a Timisoara in Romania che, nel corso degli anni, si sono affiancati alla casa-madre di Subbiano, venendo dotati di strumentazioni, processi e competenze per rispondere alle esigenze dei singoli settori merceologici.

«Il nostro impegno - aggiunge Porpora, - è rivolto costantemente all’ampliamento e alla differenziazione dei servizi per offrire la massima precisione e affidabilità, con laboratori che sono oggi un riferimento per l’intera penisola e con un’attività che vogliamo condividere anche con gli studenti per supportarne la formazione, per fornire nuove opportunità lavorative e per favorire la crescita di nuovi talenti».