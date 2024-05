Una gigantografia in omaggio a Bartali alla stazione di Terontola

Terontola onora ancora una volta "Ginettaccio". L’associazione sportiva Ciclismo Terontola sceglie di omaggiare la figura di Gino Bartali. L’appuntamento è in programma alle 10 quando sarà presentata la gigantografia a lui dedicata nell’atrio della stazione ferroviaria di Terontola in piazza Nazioni Unite. L’immagine dello sportivo, nominato "Giusto tra le Nazioni", è tratta dalla stele presente al binario 1. L’operazione ha lo scopo di promuovere la prima edizione della "Medio fondo non competitivo Gino Bartali Terontola-Assisi" in programma il prossimo 1° settembre 2024. Con la sua azione, Bartali ha contribuito al salvataggio di 800 persone fra il settembre 1943 e il giugno’44. Già medaglia d’oro al merito civile nel 2005, Gino Bartali è stato riconosciuto come Giusto tra le Nazioni da Yad Vashem il 23 settembre 2013. L’evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Regioni Toscana e Umbria, dalla Questura di Arezzo, dalle amministrazioni di Cortona, Tuoro e di Assisi, dalla Federazione ciclistica e dalle Ferrovie dello Stato.