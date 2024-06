Una domenica a tutto gusto. Gli appuntamenti con le sagre

Domenica di sagre e feste paesane, come quella di San Polo che torna oggi e fino al 30 giugno. Dal 1983 a San Polo, nel parco del Petriolo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio si svolge la Festa Paesana in cui è possibile gustare i piatti della cucina casalinga aretina e toscana, come i maccheroni al sugo d’ocio e la carne alla brace. Nel dopo cena non mancano poi gli appuntamenti musicali con le migliori orchestre. Oggi in piazza Tarlati a Bibbiena torna la Sagra delle sagre. Il Casentino è costellato di piccoli paesi, ognuno con una propria tradizione, una propria cultura, una propria storia. C’è un legame unico e forte fra l’uomo e questi borghi che si manifesta nella cultura della gastronomia e che ancora oggi esiste e tiene in vita questi luoghi. La Sagra delle Sagre vuole riunire il meglio delle eccellenze gastronomiche del territorio e dare vita a un tripudio di sapori e di gusto per il palato. Ecco quelle che troverete a Bibbiena: il Tortello alla Lastra di Corezzo, Ortignano-Raggiolo con Polenta di Castagne e ricotta, Venere coi Maccheroni al Sugo d’ocio, Faltona con gli Gnocchi al ragù, Partina con i Ravioli ricotta e erbe, Monte Sopra Rondine con l’Arista all’aretina, Chiusi della Verna col Roast-beef al Tartufo e il Gelato alla Nocciola del Casentino, della Gelateria Bar Turismo & Nocciole. Torna oggi lo Street food a Terranuova. Piazza della Repubblica ospiterà furgoncini, roulotte e rimorchi tra arrosticini Abruzzesi, Olive Ascolane, norcini, Hambuger Irlandesi, patatine olandesi, polenta e grigliate, polenta fritta, hamburger di polentina, Hamburger di angus scozzese, Pita Gyros e schiacciate toscane. Oggi e fino al 29 giugno a Monte San Savino torna la notte del conte Baldovino con cortei e pubblici festeggiamenti, nel centro storico botteghe artigiane fabbri e mercanti.