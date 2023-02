Una cittadella dello sport Il progetto per Camucia

di Laura Lucente

Una cittadella dello sport a tutto tondo con tanto di piscina scoperta, campo da basket, campo da beach volley, un campo polivalente, un’area per il gioco delle bocce, uno per il calcetto e uno per lo spazio vita. Il progetto sorgerà a Camucia. Ad annunciarlo, pubblicando, sul suo profilo social, tanto di progetto tecnico definitivo è il sindaco di Cortona Luciano Meoni che ha anche delega ai lavori pubblici. Un intervento corposo che nelle intenzioni dell’amministrazione sorgerà proprio accanto a due complessi sportivi già esistenti, che insistono in via de Mori, ovvero la piscina comunale coperta e la palestra adiacente alla scuola media Pancrazi, sede di molte associazioni sportive nelle ore pomeridiane. Il progetto, che ha un costo previsionale di oltre 900 mila euro, è stato presentato pochi mesi fa nell’ambito del bando Sport e periferie 2022 indetto dal Ministero dedicato che mira, tra le altre finalità, alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva. Al momento, però, nell’elenco dei Comuni finanziati Cortona non è rientrata. Ma Meoni assicura che, anche qualora non riuscirà ad ottenere tale finanziamento, troverà le finanze comunali per dare il via al progetto.

L’area individuata, infatti, è ritenuta dall’amministrazione guidata da Meoni strategica per dare vita a questo tipo di iniziativa e per Camucia questo ulteriore tassello andrebbe nella direzione di una riqualificazione complessiva della più importante frazione del territorio ce consta, da sola, oltre 8 mila abitanti. Il Comune consta già, nell’intero territorio, di 15 impianti sportivi tra stadi, palestre, crossodromo, bocciofila, piscina scoperta, tennis e questo rappresenterebbe un nuovo obiettivo strategico. Intanto proprio a Camucia vanno avanti i lavori per la trasformazione di piazza Sergardi da parcheggio ad area pedonale. Un cantiere che, in questo caso, gode di un finanziamento totale tramite il Pnrr e che fa parte di un progetto più ampio che costa di circa 3 milioni di interventi per 6 aree distinte della frazione. 800 mila euro l’importo finanziato dal Ministero ma quelli impiegati per il progetto dedicato a Piazza Sergardi sono 400mila. Nel piano triennale denominato "Camucia 2022" sono previsti anche interventi di miglioria che riguardano via Gandhi con un nuovo parco, via Fratelli Cervi, Largo Gobetti, via dell’Esse e un progetto per via Sandrelli a valle del nuovo parco Petri.