Una brochure per i pazienti oncologici. Il progetto degli studenti dell’Itis Galilei

AREZZO

Una brochure per informare i pazienti, che ogni giorno varcano la soglia del reparto di oncologia, sull’importanza di sottoporsi alla vaccinazione contro covid, virus influenzale e non solo. Realizzata da studenti e studentesse della 5°ABS a indirizzo biotecnologico sanitario dell’Itis Galileo Galilei di Arezzo nell’ambito del Progetto Giona 2024 per la promozione della salute, la brochure informativa è stata pubblicata grazie al contributo di Calcit Arezzo. In tutto 200 copie da distribuire ai pazienti del reparto di oncologia del San Donato. "L’idea di realizzare la brochure – spiega Aniello Buccino, responsabile educazione alla salute dipartimento delle professioni tecnico sanitarie – è arrivata in seguito ad un incontro che abbiamo fatto con i ragazzi sull’importanza della vaccinazione nei pazienti oncologici. Sono stati i ragazzi, sotto la guida del profosser Roberto Del Gamba, a realizzare la grafica delle brochure che ieri sono state consegnate all’oncologia per la successiva distribuzione ai pazienti. È un messaggio forte quello che i ragazzi e le ragazze dell’Itis rivolgono ai pazienti oncologici.

Un gesto dal valore simbolico ma molto importante: i giovani che si mettono a disposizione della popolazione e dei pazienti più fragili".