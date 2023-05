Un video sul Signorelli per i ‘gemelli’ di Carmel

Un video per i cugini americani di Carmel per raccontare le bellezze artistiche del Signorelli custodite nella città etrusca. Protagonisti gli allievi del Liceo Artistico e del Liceo Classico che hanno realizzato il progetto proprio in occasione delle celebrazioni del quinto centenario dalla morte del grande artista rinascimentale. Non mancano riferimenti ad alcuni fra i principali monumenti della città e alle figure di Pietro Berrettini e Gino Severini. Il video, della durata di 8 minuti, è in lingua inglese, propone immagini aeree e alcuni scorci della città. In primo piano però ci sono i volti degli studenti, in una sorta di staffetta narrativa che offre un racconto su misura per i loro coetanei d’oltre oceano. "Con questa iniziativa parte un programma di scambio culturale fra le nostre scuole- spiega la dirigente del Signorelli Maria Beatrice Capecchi- in particolare abbiamo pensato di lavorare su un progetto di presentazione delle opere di Signorelli per gli studenti dell’Indiana, rappresentando Cortona nella sua immagine più completa". Voglio complimentarmi con gli studenti e gli insegnanti per questa bella produzione - dichiara l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati - è una dimostrazione delle capacità dei nostri ragazzi e dei progetti messi in campo dall’istituto Signorelli che così rende omaggio al nostro illustre cittadino".