Un viaggio intorno all’amore: "È come un ponte che ci unisce"

Gli alunni della 5°D in occasione della festa di San Valentino hanno riflettuto sul significato che loro danno all’amore in tutte le sue sfaccettature. Scopriamo quali sono insieme! Abbiamo fatto una ricerca sull’amore nell’antichità e abbiamo scoperto che già gli antichi Greci avevano dato all’amore quattro diverse ‘sfumature’, distinguendolo in amicizia, amore familiare, romantico e amore spirituale. Il concetto di amore implica una varietà di sentimenti che vanno dalla semplice affezione al desiderio di possesso, dall’amore verso oggetti ideali a quello considerato come principio cosmico. L’amore è uno dei temi più affascinanti e profondi della filosofia. Molti pensatori hanno cercato di definire, analizzare e approfondire questo sentimento che muove il mondo e le azioni umane. Platone ad esempio è considerato il padre della filosofia dell’amore; Aristotele distingue tre tipi di amore: l’amicizia, la passione e la benevolenza e per lui il vero amore è quello che unisce tutti e tre questi elementi. E per noi ragazzi, cosa è l’amore? "Per me l’amore è bello però alcune volte può essere tossico quando ad esempio il fidanzato/a ti limita nelle tue libertà". (Maria). "Per me è un’emozione molto bella perché provo tanta felicità” (Ivan) "L’amore è un sentimento dolce che si prova sia quando vuoi bene a qualcuno in famiglia sia quando ami una persona al di fuori del contesto familiare. È quando la domenica mattina trovi la torta al cioccolato preparata dalla mamma" (Gabriele). "Per me l’amore è quando trovo la colazione a letto già pronta" (Alessandro). "L’amore è fragilità perché spesso quando si litiga, non riusciamo a fare pace” (Lavinia). "L’amore è un sentimento profondo" (Matilde). "È come un ponte che ci unisce" (Sebastian) "L’amore è quando ti affezioni a qualcuno" (Tommaso). "È come un cioccolatino che ti si scioglie nel cuore" (Huraira). "Per me è quando sono con la mia famiglia e mi diverto molto" (Leonardo C.) Sono alcuni dei nostri pensieri e tu caro lettore cosa pensi dell’amore? Quale è la tua visione? Quest’anno a scuola abbiamo imparato una canzone nuova che si ricollega molto bene alla tematica sull’amore: "Il congiuntivo" di Lorenzo Baglioni. Nel video c’è una coppia che si vuole bene e il messaggio è quello di far capire quanto sia importante anche usare bene i verbi per colpire nel cuore di una persona. Mi raccomando cercatela ed ascoltatela con attenzione. A noi è piaciuta tantissimo e infatti l’abbiamo anche imparata a memoria! Vogliamo concludere questa nostra riflessione sull’amore con una frase, molto bella e che fa riflettere, di un libro che stiamo leggendo quest’anno a scuola: "Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi" (da Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupèry).