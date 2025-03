Un viaggio di gusto nei nostri Paesi di origine

Vi proponiamo alcune curiosità dei nostri Paesi di origine. Il Giappone è famoso per i suoi ciliegi, chiamati "Sakura", che durante la fioritura, da marzo a maggio, colorano tutte le strade di rosa. Si fanno numerose feste, chiamate "Hanami".

In Pakistan, ci sono vari piatti tipici come: il pilaw, a base di riso fritto e montone con spezie, spiedini di pollo (murgh tikka), di agnello (shish-kabab) e i tikka-kabab di carne di manzo.

La cucina del Bangladesh propone piatti a base di riso: biryani, pulao e khichuri con lenticchie; buone le polpette di carne (kofe). La particolarità è che il cibo si mangia con le mani e seduti per terra.

In Polonia, si servono zuppe bollenti, in estate e in inverno. È usanza riunirsi per gustare tè e paczki, torte ripiene di marmellata a ciambelle, bignè, torta di mele o con creme.

Il Marocco è conosciuto per i suoi Tuc Tuc che sfrecciano sulle strade e per i Souk, mercati dove si vendono oggetti di ceramica, gioielli, lampade e tessuti in un tripudio di colori! Tradizionale è la cerimonia del tè marocchino "Atay Bi Naa Naa", massima espressione di ospitalità e amicizia.

In Albania, l’ospitalità è sacra ed il caffè è un rito, come a Napoli.

"Alegria, Alegria" è la parola che vi accoglie in Brasile. Musica, passione, gioia e simpatia riecheggiano in ogni angolo delle città, in particolare durante il Carnevale di Rio de Janeiro e Salvador de Bahia.

Sappiamo che la Russia è una Nazione molto fredda. Ad Ojmjakon, il 26 Gennaio del 1926, la temperatura registrata è stata di – 71 gradi.