Un the in lingua inglese Incontri e conversazioni in pasticceria

Te(A)time, arriva un te in lingua inglese organizzato da Futuro Aretino. L’appuntamento è per domani sabato 11 febbraio alle 17 alla pasticceria Dolce Delitto in via Madonna del Prato 132 ad Arezzo. In programma il primo Te( a) Time, incontri conviviali per un gioco di parole: Te, perché ognuno possa dedicare del tempo a se stesso in compagnia. Tea , perché è l’ora del tè. +Ogni incontro sarà dedicato ad un argomento: cinema, teatro, letteratura, sociale, musica, attualità. I partecipanti saranno chiamati a commentare insieme un film, un libro , una canzone , un argomento di attualità. Il primo appuntamento sarà con un tè in lingua inglese per fare conversation con il poliglotta Francesco Giommoni, con un linguaggio semplice per poter coinvolgere tutti i partecipanti. La pasticceria servirà dolci legati al tema dell’incontro: dall’Apple Pie, al Pudding. Gli incontri sono aperti a tutti senza limite di età e con prenotazione. "La volontà è quella di creare un luogo culturale e divertente , poter parlare di persona e non su facebook", spiega Floriana Croce.

Ingreso 5 euro prenotazione: 348 3753905.