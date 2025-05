Personale di Recchia: "Rosy Boa e le scelte coraggiose"

Dolce Pelle a Rosy Boa fino al 18 maggio è la personale di Samuele Recchia, illustratore e fumettista, noto per collaborare con editori importanti. La mostra sottolinea come nell’arte contemporanea e nella società abbia ancora grande valore il rapporto tra pagina scritta e illustrazione nata dal disegno delicato e poetico. Tale riflessione appartiene alla missione culturale di Rosy Boa, centro d’arte che grazie alla scelte "coraggiose" della curatrice, Matilde Puleo, vuole essere sede di proposte artistiche trasversali attraverso il dialogo tra varie forme d’arte. Recchia ha avuto una formazione d’eccellenza, iniziata con lo studio delle arti grafiche presso l’Istituto d’Arte, oggi Liceo Artistico, di Firenze, e conclusa con la magistrale all’Isia di Urbino in illustrazione per l’Editoria, dopo avere frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Cento sono le opere di piccolo e di piccolissimo formato che sono presenti in mostra su carta con pastelli ad olio, oltre ad alcuni volumi illustrati dall’artista, anche in uscita come Gite-Libretto estivo per guarigione paziente di Alessandro Fiori, cantautore aretino, per i tipi di fuori/onda per la collana I Libri di Rosy Boa.

Liletta Fornasari