Musica e culture. Lezioni concerto. In scena l’Oma

Musica, culture e racconti in viaggio con le lezioni concerto dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Il progetto Saràbanda raggiunge le scuole del territorio aretino con le lezioni/concerto dell’Orchestra Multietnica di Arezzo nel segno di una scuola e una città aperte, inclusive e consapevoli del proprio patrimonio umano e culturale. Un’occasione per scoprire il mondo attraverso le note.

A partire dal mese di maggio, l’Orchestra Multietnica di Arezzo propone una serie di incontri musicali rivolti a gruppi di studenti di ogni età, in diversi istituti del territorio aretino. Gli appuntamenti, pensati come momenti di ascolto, condivisione e partecipazione attiva, saranno condotti direttamente dai musicisti dell’Orchestra, da anni impegnati in progetti educativi e interculturali in tutta Italia.

Gli eventi sono parte integrante di "Saràbanda – laboratorio interculturale", un progetto Officine della Cultura con Fondazione Cr Firenze realizzato nell’ambito della 5° edizione del Bando Partecipazione Culturale – Periferie. Durante gli incontri gli studenti avranno l’opportunità di intraprendere un vero e proprio viaggio sonoro: potranno conoscere le culture che abitano la città, la scuola e la propria classe, ascoltare storie di migrazione e di vita, scoprire strumenti musicali inusuali e affascinanti, provenienti da ogni parte del mondo.

Un invito ad aprire le orecchie e il cuore alla diversità, attraverso un linguaggio universale come quello della musica. La proposta si sviluppa in forma laboratoriale e prevede momenti di gioco ritmico, canto collettivo in più lingue e piccoli esperimenti di musica d’insieme. Un’esperienza che unisce l’ascolto all’azione, la scoperta alla relazione, promuovendo inclusione, curiosità e creatività.

Queste le date degli incontri: oggi alle 16.30, all’Università di Siena Campus di Arezzo in Viale Cittadini 33; venerdì 30 maggio, alle 10 alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Piero della Francesca" in Via Malpighi 20; lunedì 9 giugno, alle 15:30, presso l’I.C. "Francesco Severi" – Teatro Mecenate in Via Alfieri 26; martedì 24 giugno, alle 15:30, al Cinema Eden con i piccoli studenti della Scuola dell’Infanzia Pallanca. Ogni appuntamento sarà unico e calibrato sull’età dei partecipanti.