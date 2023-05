Un sostegno alla Romagna dal Parco

POPPI

Anche il Parco del Casentino vicino alle popolazioni della Romagna messe in ginocchio dalla recente alluvione. Molti tra i Comuni più colpiti si trovano infatti all’interno della stessa e area protetta. La Federparchi, di cui adesso è presidente Luca Santini (nella foto), lo stesso del Parco, ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore dei piccoli comuni delle aree naturali protette colpiti dalle recenti inondazioni in Emilia Romagna. Un gesto concreto di solidarietà alle popolazioni vittime dell’alluvione. Le somme raccolte saranno destinate in particolare ai comuni di Portico San Benedetto, Santa Sofia, Tredozio, Premilcuore e Bagno di Romagna che hanno subito danni consistenti e che hanno parte del territorio nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi, nell’area critica per i recenti tragici eventi. Federparchi rivolge il suo appello a tutti per partecipare con un gesto di solidarietà e invita la rete dei parchi italiani a far conoscere e divulgare l’iniziativa. L’Iban per la raccolta fondi è IT60F030690960610000196337 BIC BCITITMM, intestato a Federparchi, Banca Intesa Sanpaolo agenzia Milano piazza Ferrari 10. Nella causale va messo: raccolta fondi per piccoli comuni dei parchi colpiti da alluvione maggio 2023. Già alcuni giorni fa era stata rinviata a data da destinarsi la presentazione dell’Atlante delle orchidee, edito dal Parco del Casentino e prevista originariamente per il 25 maggio. Molti dei relatori provengono infatti dalla Emilia Romagna con il quale il Parco ha contatti giornalieri.

So.Fa.