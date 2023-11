"Un sorriso in dono" della Croce Rossa. Regali per i bimbi con famiglie in difficoltà

AREZZO

Come negli anni precedenti, anche quest’anno Croce Rossa organizza l’iniziativa "Un sorriso in dono", in collaborazione con Bobini Giocattoli. Da sabato sarà possibile recarsi nello storico negozio di balocchi ed acquistare doni che verranno poi consegnati a bambini e ragazzi delle famiglie seguite da Croce Rossa per difficoltà economico-sociali. Quest’anno la solidarietà aumenta e Croce Rossa destinerà parte dei regali raccolti all’associazione All Stars Arezzo Onlus. Asd All Stars Arezzo Onlus nasce nell’Istituto di Agazzi nel 2002 per garantire attraverso la pratica sportiva in contesto comunitario maggiori opportunità di inclusione alle persone con disabilità residenti in struttura.

"Nel periodo natalizio la lontananza da casa si fa sentire molto di più e molti non hanno una rete familiare che possa permettere loro di ricevere regali – spiegano dall’associazione – Quindi ringraziamo vivamente Croce Rossa Italiana comitato di Arezzo per averci coinvolto in questa iniziativa che siamo sicuri regalerà bei momenti di condivisione agli associati". Per ognuno di loro la consegna dei regali verrà effettuata prima della Vigilia di Natale dai volontari di Croce Rossa e dal tradizionale Babbo Natale.