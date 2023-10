Un seminario sui trattamenti galvanici nei settori di moda e oro

Arezzo, 18 ottobre 2023 – Un seminario sui trattamenti galvanici per i brand dei settori di moda e oro.

L’iniziativa, in programma dalle 9.30 di venerdì 20 ottobre, è promossa dalla Italfimet di Monte San Savino insieme al laboratorio Cierre di Arezzo e alla IFE - Italian Fashion Engineering di Scandicci che uniranno le rispettive esperienze per proporre un’occasione di formazione e confronto sugli sviluppi tecnologici collegati alla lavorazione dei metalli.

“Norme e definizioni di qualità e trattamenti galvanici” è il tema del seminario a partecipazione gratuita previa prenotazione che, ospitato dalla sede della stessa IFE, unirà professionisti della moda, lavoratori nel settore galvanico e tutte le figure della filiera produttiva per andare a offrire un’occasione di networking e di apprendimento.

La giornata sarà aperta da un focus sulle novità normative relative alla qualità degli accessori metallici con riferimento soprattutto ai trattamenti chimici in laboratorio secondo le regole vigenti nei mercati europei, asiatici e statunitensi, con particolare attenzione anche alla sostenibilità, alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela della salute dei compratori.

Una particolare relazione tratterà i processi galvanici con le nuove soluzioni impiantistiche per la finitura e la colorazione degli accessori in metallo per innalzare la qualità della produzione dei comparti collegati alla moda, alla gioielleria e alla bigiotteria.

Queste tematiche saranno sviluppate in un’ottica integrata da relatori in rappresentanza di Italfimet che è un punto di riferimento internazionale per impianti e processi galvanici, di Cierre che da quarant’anni svolge analisi chimiche e test prestazionali sui metalli, e di IFE che trova la propria specializzazione nelle normative mondiali nell’ambito della moda.

«Il seminario - spiega Aldo Paon, titolare e fondatore di IFE, - rappresenterà una privilegiata occasione di formazione, aggiornamento e scambio di esperienze tra aziende impegnate nella filiera dell’oro e della moda.

Questi settori sono sottoposti a continui sviluppi in termini di normative e di tecnologie, dunque la volontà è di dar vita a una condivisione di conoscenze per favorire una produzione all’insegna di consapevolezza e di qualità attraverso seminari periodici per trattare sempre nuove tematiche e per restare sempre aggiornati.

In quest’ottica, la stretta collaborazione tra Italfimet, Cierre e IFE permette di offrire alle aziende una panoramica globale e un servizio completo secondo le esigenze specifiche di ogni brand».