Un romanzo per il rispetto dell’ambiente

CASENTINO

Presentato in Consiglio regionale a Firenze il libro degli autori casentinesi Marco Roselli e Giovanni Brami, nato in collaborazione con Aisa Impianti per promuovere il rispetto dell’ambiente. "Avidion - Grunno e Gocciolina contro i demoni dell’inquinamento", è un romanzo fantastico ambientato nei boschi del Casentino. Grunno è un folletto disinteressato a ciò che lo circonda, durante il racconto la consapevolezza verso la natura cresce assieme al personaggio di Grunno. "Gli autori – ha spiegato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri – hanno creato questo libro con lo scopo di comunicare il rispetto per la natura, la terra e la biodiversità. Grazie al supporto di Aisa e di Zero spreco questo progetto editoriale ha preso forma. Il messaggio che emerge dal libro è che la vita sulla terra non è costituita solo di materia, ma possiede anche una sua essenza spirituale che deve essere rispettata".

"La nostra è una centrale di recupero totale – ha spiegato Giacomo Cherici, presidente di Aisa Impianti – Zero spreco significa azzerare il traffico dei rifiuti e produrre energia sul posto. Infatti, ogni reparto della nostra struttura è auto-alimentato. Stiamo avviando la produzione di biometano. Nella nostra missione rientra anche il sostegno ad iniziative come quella di Roselli e Brami". "Io e Giovanni - ha detto Roselli – ci conosciamo da sempre e abbiamo intrapreso questo percorso editoriale per lanciare un messaggio alle future generazioni: la natura deve essere rispettata". "In questi racconti – ha continuato Giovanni Brami – ci sono i nostri ricordi d’infanzia. Quando eravamo piccoli trascorrevamo le giornate nel bosco. I nostri libri hanno l’obiettivo di stimolare i giovani a conoscere la natura".