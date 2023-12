Un robot entra a scuola. Aiuterà a formare studenti

Un nuovo spazio per crescere, imparare e prepararsi al mondo dei grandi. E’ stato inaugurato ieri mattina il nuovo laboratorio di programmazione di dispositivi elettrici ed elettronici all’istituto professionale di Castiglion Fiorentino, noto anche come il Margaritone. Tra i nuovi acquisti c’è anche un braccio robotico "intelligente" capace di spostare oggetti e svolgere operazioni manuali standardizzate in completa sicurezza visto che può essere bloccato (anche manualmente) in qualsiasi momento.. "Siamo soddisfatti di questo taglio del nastro - spiega il professor Moreno Bilancetti, responsabile da quasi 40 anni degli indirizzi professionali dell’Isis Giovanni da Castiglione - abbiamo acquistato questo robot intelligente grazie ai fondi del Pnrr e permetterà ai ragazzi di entrare nella realtà del mondo industriale". "Insieme a tutti gli altri strumenti che abbiamo a disposizione, diamo adesso agli studenti un valore aggiunto molto importante nel settore dell’elettronica e dell’elettrotecnica, perché permetterà ai ragazzi di essere, una volta diplomati, anche un valore aggiunto per il tessuto economico del territorio", continua Bilancetti. Non è un caso che all’inaugurazione fossero presenti alcuni rappresentanti della Menci, una delle realtà aziendali più dinamiche del territorio (e non solo) che da anni attecchisce dall’istituto castiglionese alcuni delle due new entry a testimonianza del forte legame che c’è tra scuola e imprese nella Valdichiana aretina. "Un’eccellenza senza dubbi - commenta soddisfatto il sindaco Mario Agnelli presente al taglio del nastro - non a caso nelle pareti dell’istituto ci sono slogan molto incoraggianti dove si può leggere, ad esempio, "il futuro è qui": tutte frasi che non possono che far ben sperare". "Ancora una volta l’Istituto professionale del Giovanni Da Castiglione si propone come una risposta solida e concreta a chi si vuole dedicare con il mondo del lavoro con specifiche responsabilità e competenze ma dall’altro anche alle aziende del territorio che hanno bisogno oggi più che mai di personale altamente professionalizzato", ha concluso il sindaco Agnelli al quale gli studenti dell’istituto hanno mostrato orgogliosi tutte le loro creazioni, comprese una sorta di "macchina" automatica che si muove grazie ad un joystick.