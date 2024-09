Un progetto per ragazzi autistici

"Divento Indipendente" è il nome del progetto di inclusione e autonomia appena avviato dal Comune di Marciano. Con l’avvio dell’anno scolastico due ragazzi con disturbo dello spettro autistico, potranno raggiungere in autonomia le scuole superiori di Castiglion Fiorentino utilizzando il servizio di trasporto pubblico. Questo progetto nasce dalle esigenze delle famiglie e in collaborazione con le associazioni Croce Rossa e Polis di Castiglion Fiorentino, che hanno messo a disposizione i loro operatori per affiancare i ragazzi in un percorso graduale verso l’indipendenza. Nei primi mesi di scuola, gli operatori forniscono un supporto "a distanza," accompagnando i ragazzi e garantendo che apprendano il percorso e acquisiscano la sicurezza necessaria per gestire autonomamente il tragitto casa-scuola. "Non è solo un aiuto concreto per questi giovani, ma rappresenta un impegno della nostra comunità nel sostenere percorsi di crescita personale e sociale", conferma il sindaco Maria De Palma. "È la dimostrazione che, con il giusto supporto e una rete di collaborazione efficace, possiamo abbattere barriere e offrire a ogni individuo la possibilità di sviluppare appieno le proprie potenzialità". Almeno 7 i volontari che si alternano con un nucleo che avrà una presenza più costante per garantire ai ragazzi un punto di riferimento certo. "Ogni giorno, per tutto l’anno e per tutti gli anni dalla sua nascita, io e la mia famiglia abbiamo lottato per ottenere un po’ di quella normalità che tanto "bramiamo – sottolinea la mamma di uno dei ragazzi. Oggi siamo felici che il comune di Marciano abbia accolto le nostre richieste e li ringrazio dal profondo del mio cuore".

La.Lu.