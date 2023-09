Un polo per la sicurezza sul lavoro nasce alle porte di Sansepolcro

Arezzo, 20 settembre 2023 – Un polo dedicato alla sicurezza sul lavoro nasce alle porte di Sansepolcro.

L’investimento è dell’azienda biturgense Smart Vita che venerdì 22 settembre inaugurerà una nuova sede in via Goracci che, facendo fronte allo sviluppo delle attività nell’intero centro Italia, andrà a configurare un punto di riferimento per la prevenzione di incidenti, infortuni e cadute nei lavori in quota o in spazi confinati.

Il taglio del nastro è previsto dalle 17.00 con un evento aperto alla partecipazione dell’intera cittadinanza dove la visita ai locali sarà arricchita da un buffet e dagli assaggi di pizza preparati da Danilo Pagano (campione mondiale di pizza acrobatica e presidente della nazionale italiana degli acrobati pizzaioli).

Smart Vita, fondata nel 2014 all’interno del Gruppo Giorni, si trasferirà dunque in una nuova sede progettata e realizzata con un intervento di recupero di un immobile industriale già esistente che è stato riqualificato e modernizzato per farne un ambiente all’avanguardia sviluppato su circa centocinquanta metri quadrati tra gli uffici, la sala riunioni e un’aula di formazione dove promuovere corsi e iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a rischio.

Questi locali saranno dedicati a consulenza, progettazione, installazione e formazione in ambito di soluzioni anticaduta, linee vita e spazi confinati, con un servizio completo orientato a sviluppare una cultura favorevole alla valutazione e alla prevenzione degli incidenti in cantieri, stabilimenti e altri ambienti a rischio.

La nuova sede di Smart Vita è adiacente alla palestra dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro che era stata inaugurata la scorsa primavera per ospitare esercitazioni, dimostrazioni pratiche e addestramento per la salvaguardia dei lavoratori.

Questa struttura, sviluppata su oltre duecento metri quadrati e con altezza massima di nove metri, è tra le più complete a livello nazionale per “toccare con mano” le potenziali situazioni di pericolo in quota facendo affidamento sull’installazione permanente di linee vita, binari, parapetti, passerelle, scale fisse con e senza gabbia di protezione, oltre che sulla riproduzione di ambienti sospetti di inquinamento o ambienti inquinati per condurre prove di soccorso e di estrazione di un corpo.

«Smart Vita - spiega Richard Lee Dallaghan, legale rappresentante dell’azienda, - è oggi tra le realtà di riferimento in Italia per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con una crescita dei servizi e con un conseguente aumento del personale.

L’inaugurazione della nuova sede è una risposta a questo sviluppo motivata dalla volontà di andare a costituire un vero e proprio polo dove, collaborando e condividendo progetti con alcune delle maggiori realtà italiane del settore, saremo impegnati sempre più nello sviluppo della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro come presupposto per prevenire incidenti e, di conseguenza, per salvare vite».