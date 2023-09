Un Perdono da record. Batte anche la pioggia

TERRANUOVA

A Terranuova si dice che non è Perdono se non piove. E l’edizione 409 è infatti iniziata con un’allerta meteo di codice giallo emessa dalla Regione Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti, che sarà in vigore fino alle 8 di stamani. Il maltempo non è però riuscito a fermare la grande macchina organizzativa che dopo aver scaldato i motori si è messa finalmente in moto. Lunghe code di auto si sono formate già dal primo pomeriggio per arrivare in paese. Ieri alle 16 è stato aperto il luna park in piazza Coralli, piazza Canevaro e nei giardini dell’autostazione. Alle 18, in aula consiliare, è stata invece inaugurata la 34esima Mostra Mercato Valdarno Espone e alle 20 sono partiti ufficialmente i festeggiamenti con lo scoppio dei tre tradizionali botti inaugurali. Le precarie condizioni meteorologiche hanno spinto poi gli organizzatori a trasferire alcuni appuntamenti al Pala Open Box. Qui è stato consegnato alla Misericordia di Terranuova il ricavato della vendita del libro "Non dirmi grazie" di Andrea Manetti, Simona Nesti e Andrea Boldi, che servirà per l’acquisto di una nuova ambulanza. E sempre al palazzetto si è svolto il tradizionale spettacolo di moda a cura della Commart di Terranuova, quest’anno in collaborazione con Andos. Ricco anche il programma di oggi. Alle 9 apertura della fiera in centro storico, in via Tagliamento edizione straordinaria del mercatino dell’artigianato e degli hobbisti e in piazza Unità Italiana via alle attività dell’area bambini con laboratori e giochi a cura di Dritto & Rovescio. Alle 15 in via Tevere taglio del nastro per la manifestazione zootecnica valdarnese e la mostra campionaria. Ci sarà anche l’insediamento della commissione che lunedì proclamerà la miglior porchetta della sagra.