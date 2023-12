Un percorso musicale in classe

SAN GIOVANNI

Gli alunni che si affacciano per la prima volta alla scuola secondaria di primo grado possono seguire un percorso musicale che ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla pratica strumentale. Il progetto messo a punto dall’Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi di San Giovanni, rivolto agli studenti delle prime classi che ne avevano fatto richiesta al momento delle iscrizioni, in questi tre mesi ha ottenuto riscontri che i vertici scolastici hanno definito entusiasmanti.

Come ha ricordato il professor Luca Volpi, referente per la musica, l’iniziativa è partita nella stagione 2019-20 e si è sviluppato a tal punto da raggiungere un ulteriore step. Quest’anno, infatti, il plesso sangiovannese è riuscito ad ottenere dall’ufficio scolastico regionale della Toscana la possibilità di attivare un vero e proprio percorso musicale con lo studio della disciplina "strumento" per 3 ore settimanali.

"La scuola – ha sottolineato la preside, Emilia Minichini – ha scelto quattro specialità strumentali a disposizione dei ragazzi, che potranno decidere tra gli strumenti ‘bandistici’, in linea con la tradizione del territorio, che sono clarinetto, tromba, percussioni e saxofono".

Oltre al percorso musicale che prevede due rientri pomeridiani per lo studio dello strumento, l’istituto continua a puntare molto anche sul progetto di ampliamento dell’offerta che si svolge in orario curriculare in una delle due ore di "musica". Prevede un rientro pomeridiano extra-curricolare per l’attività di "musica d’insieme".

L’ensemble orchestrale "Wind & Percussion" della Marconi conta ad oggi più di 100 studenti. Un vero e proprio boom di iscrizioni.