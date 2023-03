Un percorso anomalo partito da dicembre

1 Il d-day elettorale

Era il 18 dicembre quando le urne decretarono la vittoria elettorale di Alessandro Polcri. Per il centrodestra un autentico "tsunami", per il centrosinistra l’opportunità di battere l’avversario seppure indirettamente e inaugurare un nuovo corso: convergenze parallele con un presidente apprezzato per la disponibilità al dialogo e una visione dell’ente come Casa dei Comuni. A una sintonia più "strutturata" forse si sarebbe arrivati strada facendo. Sul versante opposto degli schierimenti, centrodestra all’opposizione dopo il chiarimento con Polcri che non aveva lasciato intravedere passi in avanti. Fino a ieri.