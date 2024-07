Un passo dal Guinness. Tommaso, l’ironman che suda per Oxfam oltre 100 km al giorno

Una sfida per il Guinness World Record che è diventata una sfida per l’acqua pulita. Cinque chilometri per centrare il Guinness World Record di triathlon sulla lunga distanza, il più lungo al mondo e uno dei più duri da realizzare. È l’impresa, mai provata prima, a cui si sta avvicinando Tommaso Fusco, atleta di 22 anni, nato e cresciuto ad Arezzo con la passione per l’outdoor e gli sport di endurance. L’appuntamento per sostenerlo di persona o accompagnarlo di corsa nello sforzo finale è per domani, al parco Pertini, alle 19.30.

Una sfida, annunciata lo scorso 14 maggio, a cui da subito hanno creduto e contribuito in termini di materiali, assistenza e sostegno, le associazioni L’Ardita e ArezzoGravel, grazie il supporto tecnico del negozio Tuttobici di Massimo Vespertini e del centro fisioterapico Masaccio e di ToFit. Il suo sarà un record all’insegna della solidarietà, dato che Tommaso - con indosso la maglia de l’Ardita e il nome e i colori di Arezzo – è anche divenuto un "social runner", aprendo on line una raccolta fondi per sostenere il lavoro umanitario di Oxfam per portare acqua pulita alle comunità colpite dalle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo. Con ogni euro raccolto Oxfam Italia donerà 100 litri di acqua pulita ad una famiglia colpita da una crisi umanitaria. "Un qualsiasi giorno della mia sfida (2 chilometri di nuoto, 21 di corsa, 90 in bici) può trasformarsi in acqua potabile. Con 10 euro doni 40 bustine potabilizzanti ad una famiglia colpita da crisi umanitaria" spiega Tommaso in suo post. In palio ci sono ben due record mondiali.

Il primo completare 41 half ironman consecutivi, il secondo realizzare 71 half ironman. Ma di cosa si tratta? L’half ironman è un triathlon di lunga distanza, una versione ridotta dell’Ironman. La disciplina ha preso avvio nel 2001 con il nome di "mezzo ironman o half ironman" per essere poi definito, dal 2005, ufficialmente Ironman 70.3. La distanza da percorrere, in un giorno è appunto quella di 70.3 miglia, ed ecco spiegato il nome. L’atleta deve completare una nuotata di 1,9 chilometri, una corsa in bicicletta di 90 chilometri e una corsa di 21,1 chilometri (mezza maratona) prima di completarlo, per una distanza totale di 113 chilometri, con un tempo medio di completamento (nelle gare) di circa 8 ore. Tommaso Fusco, partito il 17 maggio, non si è accontentato però di farne uno e nemmeno di battere il primo record di 41 consecutivi, perchè domani raggiungerà la quota di 71 half ironman di fila (per 5 volte ha realizzato 2 half ironman uno dopo l’altro): conquistando così ben due record mondiali in questa difficile disciplina sportiva.