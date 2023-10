Un ottobre di appuntamenti alla biblioteca della Ginestra

Ottobre di appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi. Giovedì 12 dalle 17.30 alle 19 torna il circolo di lettura con La biblioteca di mezzanotte di Matt Heig. Martedì 17 alle 18 in Bibliocoop si parla de Il palazzo d’inverno di Eva Stachniak. Venerdì 20 ottobre, alle 21.30 nella Sala Filanda ci sarà la presentazione del libro "L’occhio del gufo" con l’autore Andrea Butini, modera Simone Battaglini. Primo volume della "Trilogia del sole pallido" serie adult senza precedenti in Italia e libro d’esordio che ci trascina con forza dentro una storia originale dalle cupe atmosfere dark fantasy. Sabato 21 ottobre alla Biblioteca dei Ragazzi letture per bambini con i libri della buonanotte in orario 10-11 per famiglie con bambini da 2 a 4 anni, ore 11-12 per famiglie con bambini da 4 a 6 anni. Si tratta di incontri pensati per i piccolissimi e le loro famiglie, dove in un’atmosfera accogliente e seduti comodamente in cerchio grandi e piccoli guardano e ascoltano insieme le letture di libri belli e adatti all’età e cominciano a sperimentare quanto è semplice e piacevole condividere la buona pratica della lettura. Info 0559108351. Un doppio appuntamento per festeggiare Halloween in biblioteca: sabato 28 ottobre alle 10 alla Biblioteca dei Ragazzi per bambini da 3 a 6 anni e nella Sala Filanda per bambini da 7 a 10 anni c’è Halloween Party. Tante divertenti (e un po’ paurose, ma non troppo) letture animate a cura de I Seminalibri con storie di fantasmi, mostri trasformisti e intere famiglie di scheletri! Con un omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita. A seguire due divertenti laboratori creativi: i piccoli decoreranno la loro spaventosa treat box da riempire di dolcetti, mentre i grandi si cimenteranno in una creazione decisamente scheletrosa. Lunedì 30 ottobre, alle ore 17 nella Sala Filanda Cine Ginestra speciale Halloween con la proiezione del film di animazione Le streghe, tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl. Consigliato a bambini da 5 anni.