Un ottobre a tutto libri ad Arezzo: Fantasmi e storie di carta per bambini

Dopo Detective a merenda e Ridere a crepapelle, ottobre alla libreria La casa sull’albero inizia all’insegna delle storie da far paura. Fantasmi, mostri e storie da brivido. Un ciclo di quattro appuntamenti per muovere i primi passi nelle storie da pelle d’oca e per prepararsi alla grande ad Halloween, una delle feste più amate dai bambini.

Gli appuntamenti di "Non aprite quella porta", sono in programma oggi martedì 3, poi il 10, 17 e 24 ottobre, alle 16,30 per bambini dai 6-8 anni e alle 18 per bambini dai 9 a 11 anni. Gli appuntamenti sono solo su prenotazione, i posti limitati, il costo è di 40 euro per l’intero percorso o un acquisto di 4 libri dalla bibliografia proposta. Continua il programma dedicato a Calvino e ripartono anche le letture, per i piccolissimi e i più grandi. Tra le novità anche "Tutto è possibile" un incontro gratuito rivolto agli adulti per interrogarsi su come avvicinare i bambini ai libri ed al piacere per la lettura. Il ciclo dedicato a Calvino, "La Fantasia è un posto dove ci piove dentro", con attività dedicate allo scrittore nell’anno del centenario della nascita e realizzate grazie al contributo di Biblioteca Città di Arezzo, proseguono sabato 21 ottobre alla Sala Conferenze della biblioteca, alle 11 c’è Seduti su una panchina per bambini da 6 a 11 anni, alle 17 Guardare Italo Calvino 11-13 anni, per info e prenotazioni: [email protected], 0575-377913.

Torna Piccoli, molto piccoli, piccolissimi, prime esplorazioni nel mondo dei libri. Ogni incontro un libro ed una scoperta diversa. Per bambini nella fascia 18-36 mesi: sabato 7 ottobre alle 11, e poi lunedì 30 e martedì 31 ottobre alle 17 con lo speciale Halloween. "Tre storie e una tazza di the", racconti per riscaldare la pancia e lo spirito, sono gli incontri che prevedono tre libri diversi e tante nuove scoperte per bambini dai 3 anni in programma sabato 17 ottobre alle 17 e lunedì 30 e martedì 31 alle 18 con lo speciale Halloween. Ripartono anche "Le officine della Carta" a cura di Ilaria Gradassi, atelier per leggere insieme e giocare con parole, immagini, pieghe, ritagli, strappi. In programma sabato 7 ottobre alle 16.30 per bimbi di 6-11 anni e alle 18 per la fascia 3-5 anni (con i genitori), poi venerdì 27 ottobre con lo speciale Halloween alle 16.30 (6-11 anni) e alle 18 3-5 anni (con i genitori). E ancora, "Tutto è possibile", come coltivare lettori felici. Un appuntamento per adulti che vogliono camminare insieme ai più piccoli nel mondo delle storie in programma sabato 28 ottobre alle 10,30.