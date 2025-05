Al Cas di Tortaia è di scena Saràbanda con i musicisti dell’Oma

Un evento speciale per celebrare la cultura come strumento di incontro, condivisione e partecipazione attiva. Stasera alle 21, il Centro di Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo in Via Alfieri 28/30 ospiterà il concerto partecipato tenuto dai musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, uno tra i primi appuntamenti rivolti alla città del progetto "Saràbanda", ideato e curato da Officine della Cultura con Fondazione Cr Firenze, nell’ambito della 5ª edizione del Bando Partecipazione Culturale – Sezione Periferie.

Il concerto, a ingresso libero, sarà molto più di uno spettacolo musicale: sarà un laboratorio, un racconto, un incontro, una vera e propria esperienza condivisa. Non solo da guardare o da ascoltare, ma da vivere. I musicisti dell’Oma coinvolgeranno il pubblico nel "gioco" della musica, in un viaggio interculturale che abbraccerà bambini, famiglie, giovani, adulti e anziani.

Ci sarà spazio per conoscere culture e tradizioni diverse, per ascoltare le storie di migrazione dei musicisti dell’orchestra, ma anche per chi vorrà condividere il proprio racconto. Sarà possibile incontrare strumenti nuovi e sconosciuti, lasciarsi guidare dall’energia collettiva, fare musica insieme anche senza sapere suonare: perché la musica, in questo contesto, è soprattutto un pretesto per creare legami, superare barriere e riscoprire il valore della partecipazione.

Un’occasione da non perdere per vivere la musica come strumento di espressione e dialogo, in uno spazio di incontro, relazione e creatività, dove ognuno può sentirsi parte di un’unica, grande orchestra.

Il progetto "Saràbanda" propone una ricca programmazione di iniziative artistiche e culturali nei quartieri periferici della città di Arezzo, rivolgendosi a cittadini di ogni età – dall’infanzia alla terza età – e integrando contesti scolastici ed extra-scolastici. Tutte le attività sono costruite secondo il principio della partecipazione culturale inclusiva, per rendere la cultura un’esperienza condivisa e accessibile.