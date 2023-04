Un nuovo giardino inclusivo nasce nel Lungarno Risorgimento

SAN GIOVANNI

È tutto pronto per il taglio del nastro al nuovo giardino inclusivo di San Giovanni. Dopo un completo restyling, cominciato a metà novembre dello scorso anno e conclusosi pochi giorni fa, questo pomeriggio alle 16 alla presenza del sindaco Valentina Vadi e dell’assessore alle politiche sociali Nadia Garuglieri sarà riaperto alla popolazione nel Lungarno Risorgimento a fianco dell’Ardenza, la storica sala da ballo cittadina. I lavori sono stati portati avanti ponendo massima attenzione al contesto, all’accessibilità, all’interazione e all’apprendimento e sono stati curati nei minimi dettagli partendo dalla verniciatura alle panchine, alla nuova pavimentazione in gomma colata antitrauma al posto delle vecchie piastrelle fino alla creazione di punti attrattivi per mezzo della vegetazione. Oltre a tutto ciò sono state messe a dimora nuove specie arboree e arbustive e particolare attenzione è stata posta alla tipologia di giochi affinché il giardino possa essere goduto da tutti i bambini. Sarà intitolato a Iqbal Masih, un bambino pakistano che morì a 12 anni, diventato simbolo della lotte contro il lavoro minorile a cui l’area era stata intestata con una delibera di giunta del 2004.

Provenendo da una famiglia molto povera, già a 4 anni svolgeva un durissimo lavoro, a 5 fu venduto dal padre come schiavo a un venditore di tappeti e, da allora, visse la sua drammatica vita picchiato, sgridato e incatenato al suo telaio lavorando fino a 12 ore giornaliere. Decise di ribellarsi al suo padrone, ricominciò a studiare divenendo, peraltro, simbolo delle lotte contro il lavoro minorile fino all’aprile del 95 dove gli spararono a bruciapelo. A lui sarà dedicata una targa. Questo progetto fa parte di un percorso denominato "Un giardino all’anno" messo in pratica dall’amministrazione comunale e nel quale, proprio ogni anno, si procede alla risistemazione totale di uno spazio attrezzato per i più piccoli.

Massimo Bagiardi