Arezzo, 5 aprile 2023 – Un nuovo elettrocardiogramma per la farmacia “Campo di Marte”. La gamma dei servizi disponibili nella più storica delle Farmacie Comunali di Arezzo è stata incrementata con la dotazione della strumentazione dedicata alla registrazione dell’attività elettrica del cuore, permettendo così ai cittadini di sottoporsi a questo test in tempi rapidi e con risultati affidabili in virtù della refertazione in telemedicina da un centro cardiologico.

L’elettrocardiogramma è un esame diagnostico particolarmente utile in ambito preventivo che viene svolto attraverso la semplice apposizione di elettrodi in diverse parti del corpo e che è particolarmente consigliato per sportivi amatoriali o agonisti, per soggetti a rischio quali diabetici e ipertesi, e per controlli in caso di insorgenza di segni o sintomi collegabili a patologie cardiache.

Questo servizio sarà ora erogato dalle Farmacie Comunali di Arezzo con tre apparecchi: uno resterà stabilmente alla farmacia “Campo di Marte” e gli altri due continueranno a essere in rotazione tra le altre sette farmacie di città e frazioni per garantire costante prossimità ai cittadini.

Fino a sabato 22 aprile, in quest’ottica, l’Elettrocardiogramma sarà disponibile anche alle farmacie “Fiorentina” e “San Giuliano”. La turnazione dei servizi sta interessando anche la Densitometria Ossea Computerizzata per valutare lo stato di salute delle ossa e per prevenire l’osteoporosi che si trova ora alla farmacia “Giotto”, l’Holter Cardiaco per la misurazione dell’attività del cuore per ventiquattro ore è alle farmacie “Campo di Marte” e “Ceciliano”, e l’Holter Pressorio per la misurazione continuativa della pressione per un’intera giornata è alle farmacie “Trionfo” e “San Leo”.

Le prenotazioni dei singoli servizi potranno essere effettuate direttamente dal portale delle Farmacie Comunali di Arezzo dove sarà possibile conoscere giornate e fasce orarie disponibili per procedere poi, in pochi secondi e in autonomia, alla conferma del test.