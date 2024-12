Un mese di magia a Terranuova. Presepi, mercatino e mostre. Un calendario ricco per Natale

Al via gli eventi natalizi a Terranuova Bracciolini. Il cartellone è stato presentato ieri mattina e prevede una serie di iniziative sia per grandi che per piccini, con un occhio di riguardo anche alle famiglie. Sarà un modo per vivere la magia delle festività in un’atmosfera di comunità, divertimento e condivisione. Il programma parte venerdì prossimo, alle 18, con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, è in programma, dal mattino, il mercato dell’usato e degli hobbisti, mentre nel pomeriggio, in piazza della Repubblica, si terrà l’inaugurazione e la benedizione di un presepe donato dalla ditta Rosi. Non mancheranno il teatro per bambini all’oratorio, la presentazione del libro di Mario Rigli "Acqua Matta", in sala consiliare e, nella stessa location , la mostra sul graphic novel a cura degli studenti dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, che si protrarrà fino all’epifania.

Tutti gli eventi si concluderanno, infatti, il 6 gennaio. Sarà un mese in cui il centro storico e le sue piazze si trasformeranno in un palcoscenico di luci, suoni e emozioni, con iniziative per tutte le età e momenti di convivialità da non perdere. Non mancheranno letture animate, giochi e attrazioni per bambine e bambini, rassegne espositive, conferenze, visite guidate, eventi culturali e sportivi, spettacoli teatrali e di artisti di strada, il tutto in un’atmosfera che richiama lo spirito del Natale.

"Siamo felici di presentare il ricco calendario di eventi che abbiamo organizzato – grazie alla collaborazione tra il Comune di Terranuova, la ProLoco e la Commart - per celebrare le festività natalizie in città – hanno detto gli organizzatori - Questo periodo dell’anno rappresenta un’occasione speciale per stare insieme, rafforzare il senso di comunità e scoprire la nostra tradizione culturale attraverso una varietà di iniziative pensate per tutti e tutte". Ci saranno, come sempre, due eventi ormai consolidati: il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, giovedì 26 dicembre, alle ore 17, e la tombola del Calcit, lunedì 6 gennaio alle 15. Per tutto il periodo delle feste sarà presente la giostra in piazza, con attrazioni per i più piccoli, sarà anche un’occasione per supportare il commercio locale".

Terranuova festeggerà in piazza anche l’ultimo giorno dell’anno. Il 31 dicembre, infatti, spettacolo circense in piazza della Repubblica a partire dalle ore 23,50. Il calendario delle iniziative è frutto della collaborazione con le associazioni del territorio e realizzato anche grazie al contributo degli sponsor.