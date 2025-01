Arezzo, 14 gennaio 2025 – Un mese di informazione sui dolori muscolari e articolari in inverno. L’iniziativa, inserita all’interno della rassegna di educazione alla salute “Mese del Benessere”, è in programma da mercoledì 15 gennaio a sabato 15 febbraio nelle Farmacie Comunali di Arezzo e rappresenterà un’occasione per approfondire una delle maggiori problematiche collegate alle basse temperature.

Il freddo della stagione invernale, infatti, può provocare indolenzimenti muscolo-articolari che colpiscono schiena, collo, spalle, braccia, mani o ginocchia, dunque la volontà è di promuovere una campagna informativa per illustrare ai cittadini come prevenire queste problematiche e come comportarsi in caso di comparsa di dolori.

I professionisti delle otto farmacie comunali di città e frazioni saranno a disposizione per consulenze personalizzate e gratuite in cui verranno condivisi consigli e suggerimenti per mantenere il benessere.

Un focus particolare sarà orientato al corretto utilizzo di antidolorifici, antinfiammatori e antipiretici che, spesso disponibili anche senza ricetta, devono comunque essere assunti dopo un consulto con il medico all’interno di un percorso terapeutico e con consapevolezza degli eventuali effetti collaterali.

Tra le possibili soluzioni rientrano anche integratori o infusi naturali che sfruttano le proprietà di erbe e piante medicinali per portare benefici a varie parti del corpo, inoltre un contributo decisivo arriva da un corretto stile di vita in termini di alimentazione e di movimento per evitare la sedentarietà che colpisce muscoli, ossa e articolazioni.

«Le nostre iniziative di educazione alla salute - spiega il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, - sono collegate ai diversi momenti dell’anno per stimolare i cittadini ad acquisire consapevolezza sulle corrette accortezze per favorire il benessere stagionale.

La prima campagna del 2025 è dedicata a problematiche particolarmente frequenti con le basse temperature: invitiamo i cittadini a rivolgersi alle farmacie per ottenere consulenze professionali e personalizzate».