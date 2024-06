"Un lavoro da terminare". Vadi per il mandato bis

Valentina Vadi, sindaco uscente di San Giovanni, è candidata per il centrosinistra, appoggiata dalla lista Valentina Vadi Sindaca, dal Partito democratico e dall’Alleanza Verdi Sinistra.

Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a scendere di nuovo in campo?

"Due principalmente: da una parte la richiesta che è venuta dalla parte politica che mi sta sostenendo da diversi anni; dall’altra il desiderio e la volontà di portare a compimento e concludere una serie di progetti che abbiamo avviato in questi cinque anni, alcuni dei quali sono stati già portati al termine. Dal 2019 al 2024 abbiamo fatto un importante lavoro di reperimento dei finanziamenti che, sommati tutti insieme, arrivano a 35 milioni di euro".

Le sue priorità, in caso di vittoria, nei primi cento giorni...

"Abbiamo fatto un lavoro importante per questa città e c’è uno scatto in avanti rispetto al decennio precedente. Ci concentreremo innanzitutto sulle priorità a cui ho lavorato nei cinque anni passati e che ci consentiranno di vedere alla luce progetti molto importanti. Penso per esempio alla conclusione del cantiere di Borgo Arnolfo, al teatro comunale, alle scuole. Ora serve un intervento massiccio di riqualificazione del centro storico".

Perché i sangiovannesi dovrebbero votarla?

"Io penso di aver dato prova in questi cinque anni di aver avuto a cuore la comunità sangiovannese e di aver lavorato con impegno e dedizione. La città sta mostrando segni di ripresa, siamo ad una svolta che dovrà essere accompagnata nei prossimi anni".