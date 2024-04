Un giro tra le strade della Valdichiana con Chianina in Vespa

Un giro tra le strade della Valdichiana in sella a una Vespa. E’ in programma oggi il raduno "La Chianina in Vespa" che, con partenza da Marciano della Chiana, permetterà ai partecipanti di vivere una giornata all’insegna dell’aggregazione, della condivisione e della scoperta di bellezze e sapori del territorio. L’evento è organizzato da La Chianina Asd ed è motivato dalla volontà di ricordare il vespista Carlo Sandroni che, prematuramente scomparso nel novembre del 2022, è stato per tanti anni tra i promotori dell’associazionismo locale per eventi legati alle due-ruote. In sua memoria e in accordo con la famiglia, i proventi de "La Chianina in Vespa" verranno interamente devoluti in sostegno alle attività del comitato del Calcit della Valdichiana. Il ritrovo del raduno è fissato per le 8.30 a Marciano della Chiana poi, a partire dalle 10, la colorata carovana di Vespa di ogni modello e ogni epoca si snoderà tra alcune delle strade più caratteristiche della Valdichiana, per un percorso di circa sessanta chilometri tra paesaggi, panoramiche salite, borghi e castelli.