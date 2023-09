Un giro sul lago per gli ospiti della Rsa Ciapi

Una giornata all’isola Maggiore per i nonni e i ragazzi speciali delle case di riposo della Valdichiana. E’ questa l’iniziativa organizzata in squadra tra il centro comunale l’Arca, la casa di riposo Ciapi di Monte San Savino, la casa famiglia di Foiano e il centro diurno Sernini di Camucia: tuttu strutture gestite dalla cooperativa Arca di Monte San Savino sempre attenta ad offrire ai suoi ospiti svariate attività ricreative. Il risultato? Stavolta è stata una giornata diversa, di svago e spensieratezza per tutti gli inquilini delle strutture, in totale una cinquantina, che ieri hanno trascorso una delle ultime giornate di estate al Lago Trasimeno, accompagnati dagli educatori e dagli operatori. Un momento anche, e soprattutto, di aggregazione in cui gli ospiti dei quattro centri hanno colto l’occasione per fare nuove conoscenze ma anche per imbarcarsi, chi addirittura per la prima volta, su un traghetto che ha navigato per le acque del lago umbro. Un programma all’aria aperto, adesso che la temperatura è quella ideale, con partenza alle 10 di mattina e culminato in un succulento pranzo di pesce di lago, che ha lasciato stampato il sorriso sulla faccia dei nonni. E poi, come farne a meno, una bella passeggiata per smaltire immersi nelle bellezze dell’Isola Maggiore ala scoperta delle sue meraviglie. Un’iniziativa che nasce sulla falsariga di quanto organizzato già il luglio scorso quando gli ospiti della casa di riposo erano partiti in gita sulle coste toscane: direzione Marina di Grosseto, dove i nonni si sono divertiti a mangiare gamberoni e giocare a biliardino sulle spiagge del Tirreno.