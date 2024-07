Un giardino sensoriale a San Lorenzo

SANSEPOLCRO

C’è un giardino sensoriale terapeutico al centro San Lorenzo di Sansepolcro. Il progetto è stato del Lions Club biturgense e l’amministrazione comunale lo ha subito appoggiato, con la cerimonia di inaugurazione che si è tenuta domenica scorsa. Questo giardino sensoriale non è altro che uno spazio verde destinato a persone colpite dal morbo di Alzheimer e con spettro autistico, per cui è concepito come un percorso guidato lungo una serie di stimolazioni sensoriali e percettivo-emozionali. Chiara la finalità: riattivare i ricordi acquisiti in giovinezza e immagazzinati nella memoria. Un’area verde di 450 metri quadrati con 620 essenze piantate, ora a disposizione dell’intera collettività. La realizzazione dell’opera è stata possibile attraverso la vittoria del bando in ambito italiano dell’annata Lions 2021/’22, con due importanti contributi sia del multi distretto Lions 108 Italy e della Fondazione Lions. A ciò si deve aggiungere il fondamentale contributo di alcune realtà locali che hanno reso possibile il completamento del giardino sensoriale: l’Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, I Ragazzi del ’62, la Società Rionale di Porta Romana, la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e la ditta Giorni Aldo.

"Un ringraziamento particolare – si legge nella nota del Comune – alla Cooperativa San Lorenzo, al Leo Club e al Lions Club di Sansepolcro per aver coordinato la realizzazione del progetto".