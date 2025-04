Un evento targato Sintra al ristorante di Alessandro Borghese

Arezzo, 10 aprile 2025 – Un evento targato Sintra al ristorante “II lusso della semplicità” di Alessandro Borghese. Tecnologie digitali e alta cucina verranno eccezionalmente abbinate in una serata dal titolo “AI e Omnicanalità: l’ingrediente segreto per il commercio unificato” che, in programma dalle 18.30 di martedì 15 aprile, nasce dalla collaborazione organizzativa tra l’azienda aretina, ShippyPro e Shopify.

L’appuntamento sarà ospitato dal ristorante milanese di Borghese che diventerà il palcoscenico di un incontro tra imprenditori e manager di tutta la penisola in cui trattare e approfondire le più recenti innovazioni nel campo della digitalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di “confermare” o “ribaltare” le idee dei presenti su concetti quali intelligenza artificiale e commercio unificato.

Il programma entrerà nel vivo con il dibattito dal titolo “Oltre i canali: come l’AI sta ridefinendo l’esperienza di acquisto” che proporrà una condivisione di esperienze tra professionisti di diversi settori che sarà moderata da Giulio Finzi (senior advisor di Netcomm Forum e retail leader di Intarget).

L’obiettivo è di mostrare come intelligenza artificiale e strategie di omnicanalità per l’integrazione tra la vendita al dettaglio e l’e-commerce possano sviluppare le opportunità di business, andando a migliorare l’efficienza operativa, a ottimizzare i processi e a potenziare le relazioni con i clienti in un contesto sempre più digitalizzato e interconnesso.

Tutto questo, in giorni in cui Milano diventa la “capitale del commercio digitale” per la concomitanza con il Netcomm Forum, l’evento di riferimento in Italia dedicato ai temi di e-commerce, digital retail e business innovation all’interno di uno scenario in continua evoluzione.

Protagonista del dibattito sarà anche Sintra che, fondata ad Arezzo nel 2000, è oggi riconosciuta tra i riferimenti internazionali per il proprio apporto di costante innovazione e sviluppo nelle soluzioni di business digitale.

L’evento terminerà con una cena esclusiva firmata direttamente dallo chef Borghese. «Questo evento - commenta Gianni Bianchi, titolare di Sintra insieme a Michele Barbagli e Angiolino Frontani, - rappresenta un’occasione per unire l’innovazione tecnologica all’eccellenza gastronomica, promuovendo riflessioni e consapevolezze verso il futuro del commercio digitale.

Siamo orgogliosi di essere promotori di una nuova serata esclusiva in concomitanza a un appuntamento quale il Netcomm Forum e in una location d’eccezione come il ristorante di chef Borghese».