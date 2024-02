Un ecografo portatile per il progetto Scudo

Arezzo, 28 febbraio 2024 – Un ecografo portatile da impiegare nelle cure palliative a domicilio. È quello donato da Calcit Valdarno all’unità funzionale Cure palliative della zona distretto Valdarno.

Un dispositivo che l’associazione, da anni impegnata nella raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi per la diagnosi e cura dei tumori, ha deciso di mettere a disposizione del Progetto S.CU.DO (Servizio Cure Domiciliari) per permettere al paziente di ricevere a casa propria le terapie per contenere il dolore senza doversi spostare in ospedale.

«L’ecografo è molto utile nel lavoro che la nostra equipe svolge ogni giorno per lenire i sintomi provocati dalla malattia – dichiara il dr. Giulio Corsi, Responsabile U.F. Cure Palliative/Hospice Zona distretto Aretina e a scavalco per Casentino, Valdichiana aretina, Valtiberina e Valdarno, Asl Toscana Sudest e responsabile medico del Servizio cure domiciliari -

L’apparecchio ecografico portatile è uno strumento indispensabile per eseguire esami semplici al domicilio dei pazienti e per la ricerca di accessi venosi e/o versamenti, evitando così inutili trasferimenti in ospedale con conseguenti disagi per i pazienti».

«Ritengo doveroso, a nome mio e di tutti gli operatori sanitari della nostra equipe – prosegue il dr. Corsi - esprimere un sentito ringraziamento all'associazione Calcit Valdarno per la costante attenzione che rivolge alla nostra sanità valdarnese.

Il contributo economico rilevante che Calcit garantisce alla nostra attività, fin dall'ottobre 2010, si concretizza con la presenza in servizio di quattro infermieri a tempo pieno con reperibilità notturna e festiva, una psicologa per 4 ore settimanali, due auto e collegamenti telefonici di servizio.

Contributo al quale, da settembre scorso, si è aggiunto anche l’ecografo portatile. Quella di Calcit Valdarno è una presenza importante grazie al contributo determinante che è sempre pronto ad offrire per la nostra attività.

Il mio augurio è che questa collaborazione possa proseguire a favore del buon andamento dell’assistenza sanitaria in Valdarno». «Per noi è un immenso piacere contribuire al buon andamento della sanità nel Valdarno – dichiara Marco Ermini, presidente Calcit Valdarno – Accogliamo sempre con attenzione le richieste che provengono dal nostro ospedale e dagli operatori sanitari che vi lavorano.

È importante avere strumentazioni all’avanguardia e dispositivi che possano contribuire a migliorare le prestazioni a favore dei pazienti e al contempo il lavoro di quanti ogni giorno si prendono cura di essi».