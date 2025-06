Un corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica

Arezzo, 19 giugno 2025 – Un incontro di formazione per aiutare i genitori e i caregiver ad acquisire le giuste informazioni sulla sicurezza in età pediatrica e la gestione dei traumi, con dimostrazione di manovre salvavita e di disostruzione delle vie aeree.

Attraverso indicazioni teoriche e dimostrazioni pratiche saranno illustrate le principali azioni da mettere in campo per agire con tempestività fino all’arrivo dei soccorsi. L’evento è su prenotazione telefonando al numero 3357455091 (lu-ve ore 8.00 - 17.30) o scrivendo a [email protected] perché il numero dei posti è limitato.

«I programmi di divulgazione sui temi della prevenzione e gestione delle emergenze in età pediatrica sono molto efficaci per ridurre l'incidenza degli eventi traumatici - sottolinea la responsabile Ostetrica dell’Unità funzionale attività consultoriali della zona distretto del Valdarno, Stefania Mugnai – Per questo organizziamo con grande entusiasmo questi corsi, pensati per essere facilmente fruibili dai cittadini e dare a genitori e caregiver indicazioni sui comportamenti corretti da adottare per prevenire i traumi più frequenti in età pediatrica».

«Questi incontri rafforzano il legame tra l'Asl Toscana Sud Est e i cittadini, aumentano l'informazione e aiutano l'adozione di comportamenti virtuosi - evidenzia la direttrice della Zona-distretto del Valdarno, Elena Rebora.- Ringrazio il personale sanitario dell’emergenza territoriale 118 che saprà dare a genitori e caregiver un'informazione chiara e pratica, sia in termini di prevenzione che di gestione dei traumi.

Saper riconoscere un evento critico e non perdere la calma, attivandosi anzi nella maniera adeguata, è la risposta più importante quando ci troviamo dinanzi a situazioni d'emergenza».