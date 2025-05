Un concorso dedicato al vinsanto

SANSEPOLCROLa riproposizione del concorso dedicato ai vinsanti della zona è stata un autentico successo per Sansepolcro, che nel già ricco programma di "Primi dei Primi" ha aggiunto anche questo appuntamento nel pomeriggio di domenica scorsa. L’idea è stata del giovane imprenditore vinicolo Tommaso Inghirami, che assieme alla sorella Laura ha subito sposato l’impostazione data all’evento e ci ha voluto mettere del suo con una iniziativa che intende valorizzare una particolare qualità di vino dalla forte tradizione in Alta Valle del Tevere. Per l’occasione, è stata portata in città un’autentica personalità del settore: Luca Gardini, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana con un curriculum di assoluto rispetto, essendo stato premiato come miglior sommelier d’Italia, d’Europa e del mondo e riconosciuto nel 2022 come miglior critico mondiale del vino italiano. A lui, al sindaco Fabrizio Innocenti, a Dino Tricca e un altro esperto, Peter Guidelli, il compito di valutare il lavoro dei 41 concorrenti in gara: un vero record di adesioni e un livello qualitativo senza dubbio elevato, considerando il fatto che si tratta di produttori di lungo corso, i quali hanno dimostrato in precedenza la loro competenza.Primo premio al vinsanto dell’anghiarese Davide Del Gaia, secondo a quello di Giancarlo Marcelli di Sansepolcro e terzo a Lorenzo Olivoni di Pieve Santo Stefano, ma soddisfazione generale per l’esito di un evento che evidentemente era sentito e che ha saputo subito inserirsi nel contesto di un fine settimana nel quale Sansepolcro ha saputo riscoprire e valorizzare il suo ruolo di città e di capitale della pasta.