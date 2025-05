Un colpo da 100mila euro. Gran festa con il 10eLotto

di Claudio Roselli

"Quando sabato mattina lo abbiamo letto sul terminale non ci credevamo, né io né mia madre. Ma era tutto vero, anche perché a la ricevitoria del gioco c’è soltanto da noi". Chi parla è Lorenzo Duri, da otto anni gestore dell’omonimo locale – il Duri’s Cafè, appunto – situato in pieno centro abitato a Le Ville, lungo la statale 73. È qui che venerdì scorso una persona baciata dalla fortuna ha vinto la bella cifra di 100mila euro al 10eLotto.

"Per la precisione – spiega Duri – sono stati azzeccati 9 numeri su 10, più le opzioni ‘oro’ e ‘doppio oro’. È la somma più sostanziosa finora registrata nel nostro bar-tabaccheria e credo che con ogni probabilità sia anche quella più alta di sempre nel comune ; di certo, rimane una fra le maggiori in assoluto. Relativamente alla settimana appena conclusa, siamo secondi dietro ai 4 milioni e mezzo di euro della giocata effettuata a Bologna, dove sono stati centrati tutti e 10 i numeri, poi veniamo noi del Duri’s Cafè, che siamo primi nella classifica limitata a venerdì 9 maggio, perché l’altra vincita da 100mila euro, quella di Appiano Gentile (Como), è datata giovedì 8, poi nel terminale sono apparsi anche i 50mila euro – sempre del 10eLotto – di Sciacca, in provincia di Agrigento".

Nel corso del tempo, vi siete ritagliati l’etichetta di locale fortunato sotto questo profilo? "Il colpo precedente risale a tre anni fa, con importo dimezzato a 50mila euro e in quel caso era un tagliando del Gratta e Vinci. Ricordo che ci arrivò una raccomandata con tanto di foto e accompagnata da una semplice scritta: ‘Grazie’. Stavolta, invece, la comunicazione è arrivata tramite computer; chissà se il vincitore in qualche modo si farà vivo".

Cosa prevedono le procedure per l’incasso di un ammontare del genere?

"Quando si superano i 10mila euro, il diretto interessato deve recarsi all’Ufficio Riscossioni e Premi di Roma. A noi spetta una quota dell’8% sul volume del giocato".

Oltre alle due vincite che abbiamo ricordato, le più importanti, ve sono state altre da voi?

"Con il Gratta e Vinci, abbiamo distribuito somme di diversa entità: 500, mille, 2mila e anche 5mila euro, mentre con il 10eLotto c’è stato chi tre mesi fa ha raggiunto 1800 euro, ma mai – ripeto – eravamo arrivati a 100mila". Ovviamente, la caccia al vincitore non è semplice, anche per un motivo ben preciso. "Siamo il classico luogo di passaggio, dove in tanti si fermano per prendere insieme un caffè, quindi non è da escludere che possa essersi trattato anche di un individuo non residente in zona. E poi, sono intorno a 300 le persone che in media vengono qui a giocare nell’arco della settimana, il che rende oltremodo difficile stabilire chi possa aver beneficiato della dea bendata nel nostro bar. Comunque sia, tanti auguri a questo signore, sperando che si ricordi di noi".