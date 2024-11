Un calendario dedicato a Pasolini. Il ricavato all’associazione Fenice

Un calendario dedicato a Pier Paolo Pasolini ma con il ricavato che verrà devoluto all’associazione "La Fenice", che si occupa del lungo e accurato lavoro di riabilitazione di Marco Pancrazi, il 34enne di Sansepolcro che due anni e mezzo fa (era il maggio del 2022) ha riportato gravi lesioni midollari e tali da comprometterne la quotidianità, mentre assieme ad alcuni amici si trovava a fare il bagno in un torrente della zona. L’iniziativa è dell’associazione Cultura della Pace, che per venerdì 22 novembre alle 20 ha organizzato la cena di beneficenza al ristorante "La Pieve Vecchia" di Monterchi per la presentazione del suo calendario 2025, il cui titolo è "Adulto mai, Pier Paolo Pasolini" – Roma, Ostia 2025. Il calendario, con foto di Riccardo Lorenzi, è formato da 12 scatti che ritraggono studenti dell’istituto d’istruzione superiore "Città di Sansepolcro" nei luoghi simbolo del grande poeta e scrittore, appunto Pier Paolo Pasolini. Un intellettuale che ha avuto il merito di andare a evidenziare le violenze strutturali e culturali della nostra società, anche anticipando profeticamente tematiche attualissime. Il suo legame con Aldo Capitini e con la nonviolenza è stato scandagliato grazie allo studio degli alunni della scuola di Sansepolcro. Le realtà che in maniera generosa hanno permesso la realizzazione del progetto sono Unicoop Firenze-sezione soci Valtiberina, Acli Arezzo e Acli "Adriano Olivetti" di Sansepolcro, Ligi srl, S.I. Cart spa, Tecnothermo, Repro Soluzioni e prodotti per Ufficio, Max Grafiche srl, Mon Petit, Centro Gomme Altotevere, Lasi Glass srl, Biturgia Travel srl e Grignano Toscana. Il progetto prevede anche la distribuzione gratuita a tutte le classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Sansepolcro. I calendari saranno distribuiti in città nelle cartolibrerie "Marisella Chieli in via XX Settembre e "La Colonna" di Francesca Valentini in piazza Torre di Berta e la Libreria del Frattempo in viale Armando Diaz. Non è certo la prima volta che Sansepolcro si muove in favore del suo concittadino; a "La Fenice", per Marco Pancrazi, sono già state consegnate le somme derivanti dalle offerte spontanee di alcuni eventi: ricordiamo la stracittadina calcistica Porta Romana-Porta Fiorentina, le mostre "Il Borgo com’era" e "Frecce d’artista", la serata di "Canzonissima" da parte de "I Citti del Fare" .