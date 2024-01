Un anno all’Unione Italiana ciechi e ipovedenti con il Servizio Civile Universale

Arezzo, 15 gennaio 2024 – La Sezione di Arezzo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti cerca 4 giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni alla data della domanda) da inserire nei progetti di Servizio Civile Universale “Laboratori di cittadinanza attiva” e “Educazione, cultura e conoscenza: chiavi per un futuro sostenibile”.

Il servizio prevede un impegno orario di 25 ore settimanali su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), per 12 mesi. L’operatore volontario che prenderà servizio, stipulerà un contratto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile e riceverà da questo direttamente un trattamento economico mensile di Euro 507,30, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda) con cittadinanza italiana o di uno degli Stati Ue o di un Paese extra Ue, purché soggiorni in Italia regolarmente. Dei 24 posti disponibili, 6 sono riservati a giovani con minori opportunità.

I progetti hanno una durata di 12 mesi. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, con credenziali SPID di livello di sicurezza 2, attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Di seguito il dettaglio dei progetti per i quali è possibile presentare domanda: 1) “Laboratori di cittadinanza attiva” (n. 2 posti): ha l'obiettivo di migliorare l’integrazione sociale, il livello culturale e il grado di autonomia dei disabili della vista.

Contribuire a RIDURRE le disuguaglianze all’interno del contesto socio-culturale in cui vivono i soggetti con disabilità visiva consente di promuovere e potenziare una MAGGIORE inclusione sociale, assicurando al contempo pari opportunità, riduzione delle disuguaglianze nei risultati, il contrasto a pratiche discriminatorie nonché adozione di adeguate politiche di protezione sociale.

Questo progetto prevede un’eventuale riserva di posto per Giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione). https://www.uiciechi.it/serviziocivile/bando2023/SINTESI_PROG_1.pdf 2) “Educazione, cultura e conoscenza: chiavi per un futuro sostenibile” (n. 2 posti): ha l'obiettivo di garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale: sostegno all'integrazione scolastica e alla crescita culturale e professionale dei disabili della vista.

https://www.uiciechi.it/serviziocivile/bando2023/SINTESI_PROG_6.pdf